Foto: Bildbyrån

Häcken tog storseger – klart för åttondelsfinal

Häcken är klart för åttondelsfinal i Europa Cup.
Returmötet med Katowice slutade 1–3.

251016 Faith Chinzimu från Häcken firar med lagkamrater efter 1-3 under UEFA Women's Europa Cup-matchen mellan Katowice och Häcken den 16 oktober 2025 i Katowice.
Foto: Bildbyrån

✔️ Även Hammarby är vidare till åttondelsfinal!

Häcken var så gott som klart för avancemang till åttondelsfinal i Europa Cup efter 4–0-segern hemma mot polska Katowice i förra veckan. Under torsdagskvällen spelades returmötet i Polen, och då var Häcken aldrig hotat i jakten på slutspelsplats.

Redan efter 17 minuter satte Monica Jusu Bah ledningsmålet, och efter en snabbt kvittering av Katowice utökade Paulina Nyström den sammanlagda ledningen ytterligare strax före halvtid.

Sent i den andra halvleken satte inbytte Faith Chinzimu dit 1–3-målet och sköt Häcken upp i en total ledning på 7–1 (!), och med det tog sig svensklaget till åttondelsfinal i Europa Cup.

251016 Paulina Nyström från Häcken firar med lagkamrater efter 1-2 under UEFA Women's Europa Cup-matchen mellan Katowice och Häcken den 16 oktober 2025 i Katowice.
Häcken jublar. Foto: Bildbyrån

Motståndet i åttondelen lottas i morgon, fredag klockan 13:00. Avancemanget ger omkring 770 000 kronor.

Startelvor:

Katowice:
Seweryn – Nowak, Zawadzka, Cyraniak – Jaszek, Kalaberova, Kozarzewska, Hmirova – Maciazka, Nieciag, Brzeczek.

BK Häcken:
Birkisdottir – Byrnak, Östlund, Löwing, Akgun – Wickenheiser, Helena – Bergström, Nilden, Jusu Baj – Nyström.

