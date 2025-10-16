Häcken tog storseger – klart för åttondelsfinal

Häcken är klart för åttondelsfinal i Europa Cup.

Returmötet med Katowice slutade 1–3.

Foto: Bildbyrån

✔️ Även Hammarby är vidare till åttondelsfinal!

Häcken var så gott som klart för avancemang till åttondelsfinal i Europa Cup efter 4–0-segern hemma mot polska Katowice i förra veckan. Under torsdagskvällen spelades returmötet i Polen, och då var Häcken aldrig hotat i jakten på slutspelsplats.

Redan efter 17 minuter satte Monica Jusu Bah ledningsmålet, och efter en snabbt kvittering av Katowice utökade Paulina Nyström den sammanlagda ledningen ytterligare strax före halvtid.

Sent i den andra halvleken satte inbytte Faith Chinzimu dit 1–3-målet och sköt Häcken upp i en total ledning på 7–1 (!), och med det tog sig svensklaget till åttondelsfinal i Europa Cup.

Häcken jublar. Foto: Bildbyrån

Motståndet i åttondelen lottas i morgon, fredag klockan 13:00. Avancemanget ger omkring 770 000 kronor.

Startelvor:

Katowice:

Seweryn – Nowak, Zawadzka, Cyraniak – Jaszek, Kalaberova, Kozarzewska, Hmirova – Maciazka, Nieciag, Brzeczek.

BK Häcken:

Birkisdottir – Byrnak, Östlund, Löwing, Akgun – Wickenheiser, Helena – Bergström, Nilden, Jusu Baj – Nyström.