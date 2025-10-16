Hammarby klart för åttondel – pressades av Brann
Hammarby är i åttondelsfinal i Europa Cup.
”Bajen” kryssade returmötet mot Brann.
Det räckte till avancemang.
✔️ Även Häcken är vidare till åttondelsfinal!
Efter storsegern i hemmamötet i förra veckan hade Hammarby ena foten i åttondelsfinalen i Europa Cup inför returmötet mot norska Brann under torsdagskvällen. Då var det hemmalaget som tog ledningen och pressade ”Bajen” i jakten på slutspel.
Efter en dryg halvtimmes spel slog Brenna Lovera in en retur som målvakten Melina Loeck lämnat på ett närskott, men i mitten av den andra halvleken kvitterade Julie Blakstad matchen och cementerade Hammarbys plats i åttondelsfinalen.
Motståndet i åttondelen lottas i morgon, fredag klockan 13:00. Avancemanget ger omkring 770 000 kronor.
Startelvor:
Brann:
Panengstuen – Stenevik, Authen, Tynnilä, Lehtola – Gaupset, Haugland, Peuhkurinen, Eikeland – Davidson, Lovera.
Hammarby:
Loeck – Holmberg, Carlsson, Boye Sørensen, Bragstad – Joramo, Koivisto – Lennartsson, Jøsendal, Blakstad – Wangerheim.
