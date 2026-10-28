JUST NU: Så startar Hammarby mot Spartak Myjava
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Hammarby möter Spartak Myjava borta i Europacupen i kväll.
Fanny Peterson startar med sin nya tröja nummer tio.
Avspark är klockan 18.00.
Hammarby spelar åttondelsfinal i UEFA Women’s Europa Cup och gästar slovakiska Spartak Myjava.
Bland de som startar finns 17-åriga Fanny Peterson, som i dag, onsdag, blev klubbens nya nummer tio.
Anna Walter vilar på grund av sjukdom, och Jess Pegram står över med en lättare skadekänning. Emilie Bragstad och Lene Christensen rehabtränar fortfarande.
Hammarbys startelva:
Holmgren – Reidy, Carlsson (K), Arnardóttir, Janzen – Sørum, Koivisto, Peterson – Lennartsson, Hermannsdóttir, Hasund
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