Juventus slog Udinese – i första matchen utan Tudor

Igor Tudor har fått sparken.

Då passade Juventus på att vinna i första matchen utan honom.

Detta då man besegrade Udinese med 3-1.

Foto: Alamy

Under måndagen tog Juventus beslutet att sparka huvudtränaren Igor Tudor. Fram tills att ”den gamla damen” hittar sin ersättare har Massimo Brambilla tagit över som interimtränare och ledde laget under onsdagens match mot Udinese i Serie A.

Då skulle också Brambilla få en smakstart som huvudtränare. Redan i den andra minuten tilldelades Juventus en straffspark som Dusan Vlahovic tog hand om och förvaltade till 1-0.

Strax före paus skulle dock bortalaget kvittera, genom Nicolo Zaniolo. I den andra akten nickade mittbacken Federico Gatti in 2-1 för hemmalaget och återtog ledningen – innan Kenan Ylidiz fastställde slutresultatet till 3-1 via en straff på tilläggstid.

Segern var Juventus första sedan den 13:e september. I Udinese spelade lagkapten Jesper Karlström hela matchen.