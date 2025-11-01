Kan ersätta Vieira med De Rossi

Genoa gjorde under lördagen sig av med tränaren Patrick Vieira.

Nu kommer uppgifter om att Serie A-jumbon kan ersätta ikonen med en annan: Daniele De Rossi.

Foto: Bildbyrån

Patrick Vieira var en av världens bästa mittfältare under sin tid i Arsenal, Juventus, Inter och franska landslaget.

Men han har inte lyckats lika bra som tränare. Efter uppdrag i New York City, Nice, Crystal Palace och Strasbourg sparkades han från sin post i Genoa – detta efter att laget placerar sig som jumbo i Serie A.

Beskedet kom under lördagen och redan nu bollas Daniele De Rossi upp som en kandidat till att ta över, Roma-legendaren som senast basade över just Roma 2024.

Det är transferjournalisten Gianluca Di Marzio som kommer med uppgifterna om De Rossi som aktuell för Genoa, laget som bara tagit tre poäng på nio matcher.

Närmast väntar Sassuolo på bortaplan under måndagskvällen.