Kaptenens löfte trots krisen: ”Omöjligt att vi åker ur”

Sevilla kan för första gången på 26 år åka ur La Liga.

Inför ångestmatchen hemma mot Real Sociedad kommer dock kapten Nemanja Gudelj med ett löfte till supportrarna.

Foto: Bildbyrån

Europa League-mästare för tre år sedan.

Men nu är verkligheten en helt annan. Men fem matcher kvar av säsongen ligger Sevilla på nedflyttningsplats, två poäng upp till säker mark.

Andalusierna som senast åkte ur för 26 år sedan spelar under måndagskvällen ödesmatch hemma mot Real Sociedad och kapten Nemanja Gudelj har rivit av ett brandtal framför supportrarna med ett löfte inför avslutningen.

”Från botten av mitt hjärta. Det är omöjligt att den här klubben kommer att åka ur, okej? Vi kommer att ge allt på planen och ni alla är med oss, eller hur? Låt oss göra det här tillsammans”, säger serben på spanska till supportermassan som samlats utanför spelarbussen.

Mottagandet blev uppskattat och därefter dånade sångerna i den spanska södern.

Sevillas match hemma mot ett Europajagande Real Sociadad kickar i gång klockan 21 på Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

LÄS OCKSÅ: NORDQVIST: ”Gusten Dahlin hade ju rätt – vittnar ännu mer om fiaskot”