Karlström sätter ner foten: ”Ni borde skämmas”

Skandalscener i matchen mellan Udinese och Cagliari.

Alberto Dossena ska ha utryckt sig rasistiskt mot Keinan Davis – och nu svarar lagkapten Jesper Karlström.

”Vi står bakom dig, Keinan. Fegisar som använder rasism borde inte tillåtas spela fotboll. Ni borde skämmas”, skriver svensken på Instagram.

Foto: Alamy

I slutet av Serie A-matchen mellan Cagliari och Udinese blev det tumultartat. Upprinnelsen till bråket ska ha varit att Cagliaris Alberto Dossena kallat Udineses Keinan Davis för rasistiska glåpord.

”Den här rasistiska fegisen kallade mig för apa under matchen i dag. Jag hoppas att Serie A:s förbund gör någonting åt det här men vi får se”, skriver Davis på sin Instagram tillsammans med en bild på Alberto Dossena.

Cagliari-spelaren svarade senare på anklagelsen.

Att bli anklagad för rasism gör mig ledsen och sårad. Det är en mycket allvarlig anklagelse och det skulle aldrig falla mig in att tilltala en annan person, en kollega, med en sådan förolämpning”, skrev Dossena.

Udineses lagkapten Jesper Karlström gick ut på sociala medier och visade stöd för Davis.

”Vi står bakom dig, Keinan. Fegisar som använder rasism borde inte tillåtas spela fotboll. Ni borde skämmas”, skriver Karlström på Instagram.