Kim Hellberg: ”Middlesbrough har varit mitt enda mål”

För tre dagar sedan stod det klart att Kim Hellberg lämnade Hammarby för att ta över Middlesbrough.

Nu berättar han att det var ett givet val.

– Det har varit Middlesbror sedan jag pratade med sportchefen Kierean, säger Hellberg via Sky Sports.

Foto: Alamy

Det hade varit på gång ett bra tag. Under måndagen stod det till sist klart att Kim Hellberg har gjort sitt i Hammarby för att ta över Middlesbrough i engelska The Championship.

Nu har Hellberg och David Selini, som följde med till England från ”Bajen”, gjort sitt första träningspass. Lägg där till att Hellberg har gjort sin första presskonferens.

Där var han tydlig med varför det blev en flytt till just Middlesbrough.

– Det har varit Middlesbrough sedan jag pratade med Kieran (Scott, sportchef). Det har varit mitt enda mål och efter att jag pratade med Kieran kände jag att jag ville gå dit om det fanns möjlighet, säger Hellberg via Sky Sports.

– Det har varit bra samtal och för mig har det varit Middlesbrough sedan jag pratade med dem. Jag är väldigt glad över att vara här, fortsätter han.

Hellbergs första match som huvudtränare för Middlesbrough äger rum på lördag, då man tar emot Derby County på Riverside Stadium.