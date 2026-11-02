Klart: De 26 nominerade till herrarnas världselva
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Fotbollsspelarnas fackförbund FIFPRO har presenterat de 26 nominerade till årets världslag.
Världslaget röstas fram av spelare.
Ingen svensk spelare finns med bland de nominerade.
FIFPRO har presenterat de 26 spelare som är nominerade till årets världslag, FIFPRO Men’s World 11. Laget röstas fram av spelarna själva, och i år har 19 806 fotbollsspelare i 73 länder röstat.
Bland de nominerade finns Ballon d’Or-vinnaren Harry Kane, Kylian Mbappé och Lamine Yamal, men också veteranerna Lionel Messi och Cristiano Ronaldo. Världsmästarna Spanien har flest nominerade, sex stycken.
Världselvan presenteras tillsammans med damernas den 9 november.
Målvakter:
Thibaut Courtois, Emiliano Martínez och David Raya
Försvarare:
Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Virgil van Dijk, Gabriel Magalhães, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, William Saliba och Dayot Upamecano
Mittfältare:
Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Enzo Fernández, Pedri, Declan Rice, Rodri och Vitinha
Anfallare:
Erling Haaland, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Michael Olise, Cristiano Ronaldo och Lamine Yamal
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