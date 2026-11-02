Klart: De 26 nominerade till herrarnas världselva

Fotbollsspelarnas fackförbund FIFPRO har presenterat de 26 nominerade till årets världslag.

Världslaget röstas fram av spelare.

Ingen svensk spelare finns med bland de nominerade.

FIFPRO:s världslag på FIFA-galan 2023. Foto: Bildbyrån

FIFPRO har presenterat de 26 spelare som är nominerade till årets världslag, FIFPRO Men’s World 11. Laget röstas fram av spelarna själva, och i år har 19 806 fotbollsspelare i 73 länder röstat.

Bland de nominerade finns Ballon d’Or-vinnaren Harry Kane, Kylian Mbappé och Lamine Yamal, men också veteranerna Lionel Messi och Cristiano Ronaldo. Världsmästarna Spanien har flest nominerade, sex stycken.

Världselvan presenteras tillsammans med damernas den 9 november.

Målvakter:

Thibaut Courtois, Emiliano Martínez och David Raya

Försvarare:

Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Virgil van Dijk, Gabriel Magalhães, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, William Saliba och Dayot Upamecano

Mittfältare:

Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Enzo Fernández, Pedri, Declan Rice, Rodri och Vitinha

Anfallare:

Erling Haaland, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Michael Olise, Cristiano Ronaldo och Lamine Yamal

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