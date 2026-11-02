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FIFPRO:s världslag på FIFA-galan 2023. Foto: Bildbyrån

Officiellt: De 26 nominerade damerna till världselvan

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Daniel Karimi
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FIFPRO har presenterat de nominerade till damernas världslag.
Spanien har flest nominerade, tio stycken.
Världslaget presenteras den 9 november.

FIFPRO:s världslag på FIFA-galan 2023. Foto: Bildbyrån

Fotbollsspelarnas fackförbund FIFPRO har presenterat de 26 nominerade till damernas världslag. Laget röstas fram av spelarna själva och presenteras den 9 november.

Spanien har tio nominerade, bland andra Ballon d’Or-vinnaren Alexia Putellas. Ingen svensk spelare finns med.

Målvakter:
Ann-Katrin Berger, Cata Coll och Hannah Hampton

Försvarare:
Ona Batlle, Lucy Bronze, Ellie Carpenter, Emily Fox, Alex Greenwood, Mapi León, Katie McCabe och Irene Paredes

Mittfältare:
Aitana Bonmatí, Ghizlane Chebbak, Patri Guijarro, Anaëlle Le Moguédec, Vicky López, Alexia Putellas och Ella Toone

Anfallare:
Barbra Banda, Aggie Beever-Jones, Athenea del Castillo, Ada Hegerberg, Chloe Kelly, Ewa Pajor, Clàudia Pina och Alessia Russo

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