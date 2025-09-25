Prenumerera

Foto: Alamy

Klart: Dubbla svenskmöten i ligacupen

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Den engelska ligacupen, Carabao Cup, är lottad.
Då väntar två svenskmöten i den fjärde rundan.

Foto: Alamy

Under onsdagskvällen spelades de sista matcherna i Carabao Cups tredje runda klart. Bland annat hoppade svenske Lucas Bergvall in och stod för en assist i Tottenham Hotspurs seger mot Doncaster Rovers, samtidigt som Viktor Gyökeres inledde på bänken när Arsenal tog sig förbi Port Vale.

Strax efter slutvissla i onsdagskvällens matcher genomfördes lottningen för den fjärde rundan av ligacupen. Nu står det klart att det blir två svenskmöten i cupen.

Stormöten väntar

Arsenal, med Gyökeres i spetsen, ställs mot Brighton med svenske Yasin Ayari i laget. Newcastle och Anthony Elanga och Emil Kraft tar samtidigt emot Lucas Bergvalls och Dejan Kulusevskis Spurs i den fjärde rundan av cupen.

Burslem, Storbritannien. 24 sep, 2025. Viktor Gyökeres från Arsenal under Carabao Cup-matchen mellan Port Vale och Arsenal på Vale Park, Burslem.
Viktor Gyökeres mot Port Vale. Foto: Alamy

Alexander Isak och Liverpool mot Premier League-konkurrenten Crystal Palace.

Matcherna spelas under den sista veckan av oktober.

Så lottades ligacupen

  • Arsenal – Brighton & Hove Albion 
  • Grimsby Town – Brentford
  • Swansea City – Manchester City 
  • Newcastle United – Tottenham Hotspur 
  • Wrexham – Cardiff City
  • Liverpool – Crystal Palace 
  • Wolverhampton Wanderers – Chelsea 
  • Wycombe Wanderers – Fulham 

