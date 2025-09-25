Klart: Dubbla svenskmöten i ligacupen
Den engelska ligacupen, Carabao Cup, är lottad.
Då väntar två svenskmöten i den fjärde rundan.
Under onsdagskvällen spelades de sista matcherna i Carabao Cups tredje runda klart. Bland annat hoppade svenske Lucas Bergvall in och stod för en assist i Tottenham Hotspurs seger mot Doncaster Rovers, samtidigt som Viktor Gyökeres inledde på bänken när Arsenal tog sig förbi Port Vale.
Strax efter slutvissla i onsdagskvällens matcher genomfördes lottningen för den fjärde rundan av ligacupen. Nu står det klart att det blir två svenskmöten i cupen.
Stormöten väntar
Arsenal, med Gyökeres i spetsen, ställs mot Brighton med svenske Yasin Ayari i laget. Newcastle och Anthony Elanga och Emil Kraft tar samtidigt emot Lucas Bergvalls och Dejan Kulusevskis Spurs i den fjärde rundan av cupen.
Alexander Isak och Liverpool mot Premier League-konkurrenten Crystal Palace.
Matcherna spelas under den sista veckan av oktober.
Så lottades ligacupen
- Arsenal – Brighton & Hove Albion
- Grimsby Town – Brentford
- Swansea City – Manchester City
- Newcastle United – Tottenham Hotspur
- Wrexham – Cardiff City
- Liverpool – Crystal Palace
- Wolverhampton Wanderers – Chelsea
- Wycombe Wanderers – Fulham
