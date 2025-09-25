Klart: Dubbla svenskmöten i ligacupen

Den engelska ligacupen, Carabao Cup, är lottad.

Då väntar två svenskmöten i den fjärde rundan.

Foto: Alamy

Under onsdagskvällen spelades de sista matcherna i Carabao Cups tredje runda klart. Bland annat hoppade svenske Lucas Bergvall in och stod för en assist i Tottenham Hotspurs seger mot Doncaster Rovers, samtidigt som Viktor Gyökeres inledde på bänken när Arsenal tog sig förbi Port Vale.

Strax efter slutvissla i onsdagskvällens matcher genomfördes lottningen för den fjärde rundan av ligacupen. Nu står det klart att det blir två svenskmöten i cupen.

Stormöten väntar

Arsenal, med Gyökeres i spetsen, ställs mot Brighton med svenske Yasin Ayari i laget. Newcastle och Anthony Elanga och Emil Kraft tar samtidigt emot Lucas Bergvalls och Dejan Kulusevskis Spurs i den fjärde rundan av cupen.

Viktor Gyökeres mot Port Vale. Foto: Alamy

Alexander Isak och Liverpool mot Premier League-konkurrenten Crystal Palace.

Matcherna spelas under den sista veckan av oktober.

