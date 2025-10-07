Klart: Jordi Alba lägger skorna på hyllan

Jordi Alba har tagit ett framtidsbeslut.

Spanjoren väljer att lägga skorna på hyllan.

Detta efter att säsongen är slut.

Foto: Bildbyrån

Jordi Alba flyttade till Inter Miami från FC Barcelona sommaren 2023.

Nu står det klart att MLS-klubben blir den sista som spanjoren representerar under sin karriär.

Denna tisdagskväll så meddelar nämligen Alba, att han precis som landsmannen och lagkamraten Sergio Busquets, väljer att avsluta karriären efter säsongen.

– Det har blivit dags att avsluta ett väldigt betydelsefullt kapitel i mitt liv. Jag har tagit beslutet att avsluta min karriär som professionell fotbollsspelare, säger Alba i en video på Instagram.

Albas mest framgångsrika år i karriären var i FC Barcelona, där var han med och tog hem bland annat en Champions League-titel och sex La Liga-titlar. Han vann även EM med det spanska landslaget 2012.