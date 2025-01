Klart: Norsk toppfotboll vill avskaffa VAR

Allt har pekat mot detta – nu står det klart.

Norsk toppfotboll har röstat emot VAR under onsdagens möte.

Nu kommer de att rekommendera förbundet att avskaffa videodomarsystemet.

Efter att en majoritet av Norges elitfotbollsklubbar har hållit extrainsatta årsmöten för att rösta för eller emot VAR samlades samtliga 32 elitklubbar för att lägga sin röst under onsdagen.



Redan innan mötet drog igång, vid 15 under onsdagseftermiddagen, kom dock ett nytt tillskott till debatten.



Enligt VG ska nio elitklubbar ha satt ännu större press på NTF (Norsk toppfotboll) innan mötets början. Detta genom att kräva ett tillägg till NTF:s rekommendation till NFF (Norges fotbollförbund). De sägs, enligt VG, skriva följande:



”NTF begär att NFF:s styrelse rekommenderar, och att förbundet antar, att videoassisterat dömande snarast upphör samt att VAR inte används i Eliteserien 2025”.



Vidare uppger tidningen att klubbarna som har uttryckt tillägget är: Haugesund, Vålerenga, HamKam, LSK, Stabæk, Start, Rosenborg, Strømsgodset och Skeid.



När NFT senare meddelade sin ståndpunkt i frågan, efter omröstningen, stod det också klart. De kommer att rekommendera förbundet (NFF) att avskaffa VAR och förbundet kommer i sin tur att meddela sin åsikt i frågan.



NTF skriver även att följande kommer att framföras till förbundet:



”NTF ber om att NFF:s styrelse föreslår att årsmötet beslutar att VAR ska avvecklas så snart som möjligt”.



Hur allting slutar kommer att avgöras under NFF:s sammanträde i början av mars, där samtliga fotbollsklubbar i Norge kommer att rösta för eller emot VAR.



Läs mer om den norska VAR-debatten här!