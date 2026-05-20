Southampton-spelare uppges vidta rättsliga åtgärder

Southampton har fråntagits platsen i playoff-finalen till följd av ”spygate”.

Middlesbrough har fått den.

Nu kan dock spelare i ”The Saints” vidta rättsliga åtgärder.

Det var inför den första playoff-semifinalen matchen mellan Middlesbrough och Southampton som ett spiondrama utspelade sig på ”Boros” träningsanläggning, Rockliffe Park. Detta med anledning av att en person med kopplingar till ”The Saints” sades ha filmat en träning med Kim Hellbergs lag.

Efter avancemanget till playoff-finalen kom dock beskedet från EFL, den engelska ligaorganisationen, under gårdagen: Southampton fråntas sin plats i finalen och Middlesbrough får den. Detta då klubben själva har erkänt till flera regelbrott kopplade till otillåten dokumentationen av flera klubbar.

Nu undersöker dock flera spelare i Southampton möjligheten att vidta rättsliga åtgärder – mot sin egen klubb – i det fall att EFL:s beslut står fast. Enligt The Athletic har hela spelartruppen till stor del hållits utanför processen och endast fått tillgång till begränsad information från sin klubb.

Tidningen uppger även att spelare i klubben har kontaktat spelarfacket för att få rådgivning i nästa steg av processen. I dag, onsdag, uppges även klubben och spelargruppen ha ett möte för att diskutera saken.