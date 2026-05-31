Uppgifter: Konaté nobbar flytt till Chelsea

Ibrahima Konaté sitter på ett utgående kontrakt med Liverpool.

Men det kommer inte bli en flytt till ligakonkurrenten Chelsea.

Det uppger TeamTalk.

Ibrahima Konatés avtal med Liverpool löper ut i sommar och mycket talar för att det inte blir någon förlängning med den engelska storklubben.

En klubb som har ryktats vara intresserade av den snart kontraktslösa fransmannen är Chelsea. Men nu kommer uppgifter som gör gällande att det inte blir någon flytt till London.

Enligt TeamTalk har Chelsea lagt alla planer på att värva Konaté åt sidan, trots att klubben inte kommer behöva betala någon övergångssumma.

Mittbackens representanter ska istället föra samtal med både Real Madrid och Bayern München gällande ett kontrakt, enligt TeamTalk.

Ibrahima Konaté skrev på för Liverpool 2021 och medverkade i över 180 matcher för klubben.