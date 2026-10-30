Klart: Tandberg förlänger med Tottenham

Tottenham fortsätter att förlänga med sina spelare.

Dagen efter Amanda Nildén skriver nu Cathinka Tandberg på ett nytt kontrakt.

– Det känns fantastiskt, säger den tidigare Hammarby-anfallaren.

Foto: Alamy

Cathinka Tandberg kom till Tottenham från Hammarby i september 2025 och har snabbt tagit en ordinarie plats. Den här säsongen har hon startat alla matcher i Women’s Super League, och nu har hon förlängt sitt kontrakt med klubben. Avtalets längd framgår inte.

– Det känns fantastiskt. Jag har njutit av varje stund sedan jag kom hit. Det här ger mig mycket självförtroende och motivation att jobba ännu hårdare, säger hon på klubbens hemsida.

– Jag älskar klubben, så jag spelar alltid för klubbmärket. Att bygga ett vinnande lag tar tid, men vi är på väg, och jag tror att alla vill vara en del av det.

Tränaren Martin Ho lyfter fram hennes arbete även utan boll.

– Hennes avslutningsförmåga, smarta löpningar och samspel gör att hon både skapar chanser och avslutar dem. Det som verkligen tillför värde är hennes engagemang utan boll.

Foto: Alamy

Norskens tid i Sverige

Tandberg slog igenom i Linköping 2023, då hon vann skytteligan i damallsvenskan med 19 mål under sin första säsong och utsågs till årets genombrott på Fotbollsgalan. Året därpå gick hon till Hammarby, där hon gjorde 19 mål på 37 tävlingsmatcher och utsågs till Årets Bajenspelare 2024.

I Tottenham har hon hittills gjort åtta mål på 31 matcher. Hon har också spelat nio landskamper för Norge.

Beskedet kommer dagen efter att svenska Amanda Nildén förlängde sitt kontrakt med Tottenham.

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