Koaset fördjupas: Förbundskaptenen riskerar också straff

Landslagskrisen i Portugal tätnar.

Efter att Cristiano Ronaldo stormat ur samlingen riskerar inte bara superstjärnan avstängning.

Nu kan även förbundskaptenen Jorge Jesus utredas.

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Det var ungefär två veckor sedan ett jordskalv skakade det portugisiska landslaget när lagkaptenen Cristiano Ronaldo packade väskorna och lämnade samlingen i Köpenhamn i sitt privatflyg. Avhoppet kom direkt efter att förbundskaptenen Jorge Jesus markerat sin auktoritet på en presskonferens och understrukit att det är han som bestämmer startelvan.

Ronaldo missade därmed Nations League-matcherna mot både Danmark och Norge, två matcher som Portugal till slut vann utan sin ikon.

Sedan tidigare har det diskuterat om att Ronaldo riskerar hårt straff från det portugisiska förbundet (FPF), allt från böter upp till sex månaders avstängning för att ha lämnat truppen utan giltigt skäl.

Foto: Bildbyrån

Vändningen: Förbundskaptenen kan utreds

Men nu tar konflikten en ny vändning. Enligt uppgifter från den portugisiska sajten CM Jornal kan även förbundskaptenen Jorge Jesus drabbas av disciplinära åtgärder.

Anledningen uppges vara ett opassande beteende från förbundskaptenens sida gentemot Ronaldo under deras tid i landslaget.

För att en formell utredning mot Jorge Jesus ska inledas krävs dock att en officiell anmälan lämnas in. I dagsläget har ingen anmälan gjorts, men hotet hänger nu över förbundskaptenen i väntan på om någon part väljer att ta klivet vidare.

Ronaldo har tidigare uppgett i ett Instagram meddelande att Jesus brutit sina löften till honom två gånger och att han i sinom tid kommer att ge hela sin bild av vad som hänt. Förbundskaptenen har ännu inte ger sin version av händelserna.