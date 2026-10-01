Chocken: Ronaldo riskerar lång avstängning efter avhoppet

Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslaget efter en konflikt med förbundskaptenen Jorge Jesus.

Enligt nya uppgifter riskerar superstjärnan nu upp till sex månaders avstängning och böter.



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Portugal skakas av internt kaos. Cristiano Ronaldo valde under onsdagskvällen att packa sina väskor och lämna Portugals samling i Köpenhamn för att flyga hem till Madrid med sitt privatflyg.

Avhoppet kom direkt efter att förbundskaptenen Jorge Jesus hållit en presskonferens där han underströk sin fulla auktoritet att ta ut startelvan och fatta taktiska beslut.

Avhoppet kan få permanenta följder för 41-åringen. Enligt uppgifter från O Jogo, som återges av Marca, riskerar Ronaldo nu hårda disciplinära straff från det portugisiska fotbollsförbundet (FPF).

Riskera sex månaders avstängning

Enligt FPF:s regelverk kan en spelare som utan giltigt skäl lämnar en samling, uteblir från träning eller match stängas av i mellan en och sex månader. Utöver en eventuell avstängning riskerar Ronaldo även böter.

Det portugisiska förbundet bekräftade under onsdagen att lagkaptenen lämnat truppen, men gav ingen officiell förklaring till avhoppet utan meddelade bara att laget fortsätter sina förberedelser inför de kommande matcherna mot Danmark och Norge.

På sina sociala medier uppger Ronaldo att han tänker tala ut så småningom.

– Efter förbundskaptenens presskonferens och ett samtal med förbundsordföranden beslutade jag mig för att lämna landslagssamlingen. I sinom tid kommer jag att berätta hela sanningen för det portugisiska folket om varför jag tog detta beslut, skriver Ronaldo och avslutar med att önska sina lagkamrater lycka till.

I slutändan beror allt på vad förbundets disciplinnämnd kommer fram till i sin utredning. Om FPF bedömer att Ronaldos avhopp var helt utan giltigt skäl aktiveras regelverket formellt, vilket innebär att superstjärnan riskerar allt från en till sex månaders avstängning och böter.