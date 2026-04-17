Kosovare Asllani meddelar – har genomgått operation

För ett par veckor sedan slet hon av ena korsbandet.

Nu har Kosovare Asllani opererats.

Det berättar hon själv via ett inlägg på Instagram.

Foto: Skärmdump/Bildbyrån

Efter att ha blivit utburen på bår i en match med London City Lionesses bekräftade klubben att den svenska lagkaptenen, Kosovare Asllani, hade drabbats av en knäskada och bland annat dragit ena korsbandet.

Således saknar det svenska damlandslaget sin lagkapten under den pågående samlingen, av förklarliga skäl.

I dag, fredag, meddelar 36-åringen att hon har opererats via ett inlägg på Instagram.

”Nu börjar den riktiga resan”, skriver veteranen i inlägget.

I Asllanis ställe bar Stina Blackstenius lagkaptensbindeln för Sverige i förlusten mot Danmark.





