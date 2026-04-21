Kosugis mardröm – utanför truppen i två månader

Keita Kosugi har en tuff vardag i Eintracht Frankfurt.

Den tidigare Djurgårdsbacken har inte varit uttagen i en matchtrupp sedan februari.

Keita Kosugi spelade totalt 62 matcher för Djurgården under två säsonger. I december såldes vänsterbacken till Eintracht Frankfurt för runt 60 miljoner kronor.

Det har dock blivit långt ifrån någon succé för japanen i Bundesliga. Efter snart ett halvår i Tyskland väntar japanen allt jämnt på sin debut i Frankfurt-tröjan.

Som det ser ut nu är Kosugi längre från laget än någonsin. I början av sin tid i Eintracht Frankfurt hade han åtminstone en fast plats på avbytarbänken. Nu har den platsen flyttats till läktaren.

Senaste gången som Djurgårdens gamla succéback fanns med i Frankfurts matchtrupp var borta mot Bayern München den 21 februari.

Därefter har han inte synts till ens på bänken. Det har inte heller rapporterats om några skador på vänsterbacken.

Keita Kosugis kontrakt med med Eintracht Frankfurt sträcker sig till sommaren 2031.