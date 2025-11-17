Krafth svarar på Mörks utspel: ”Inte ens fått frågan”

SOLNA. Emil Krafth har kopplats ihop med FC Köpenhamn, men enligt spelarens agent har ingen skandinavisk klubb råd att lösa honom.

När FotbollDirekt nu frågar landslagsbacken skrattar han huruvida han är för dyr eller inte för den danska Champions League-klubben.

– Jag vet inte om jag är för dyr, men jag har inte ens fått frågan från dem så då kan jag heller inte ta ställning till det, säger Newcastles 31-åring.

Foto: Bildbyrån/Alamy

”Det är inte aktuellt. FCK är en grym klubb men hans lön är alldeles för hög för vilken klubb som helst i Skandinavien”.

Orden var stjärnagenten Patrick Mörks till FotbollDirekt häromveckan i samband med uppgifterna om att hans representant Emil Krafth ryktas till FC Köpenhamn i det kommande januarifönstret.

Vad FotbollDirekt erfar vill högerbacken heller inte ge upp sin veckolön på närmare 700 000 kronor i veckan i vinter när han då bara har ett halvår kvar på kontraktet med Newcastle.

När FD nu träffar Emil Krafth inför landslagets VM-kvalmöte med Slovenien skrattar han till på frågan om han är för dyr för en klubb av FC Köpenhamns kaliber.

– Jag vet inte. Det har jag ingen aning om. Jag har inte hört något från FCK mer än det jag läst i tidningarna. Ingen kontakt är tagen. Jag är i Newcastle och fokuserar på där jag är nu. Det är det enda jag kan göra, säger 31-åringen.

Du såg nästan ställd ut när jag ställde frågan precis?

– Att jag är för dyr? Nej men så klart, jämför man skandinaviska klubbar med klubbar i Premier League tjänar man mer pengar i Premier League, det gör alla.

Men är det något som gör att exempelvis FCK inte skulle vara intressant för dig i vinter, för att du helt enkelt inte vill ge upp pengarna du tjänar i England?

– Jag har inte ens fått frågan från dem så då kan jag heller inte ta ställning till det. Kommer frågan får jag ta ställning till det då. Jag vet inte vad som händer, avslutar Krafth om sin ovissa framtid.