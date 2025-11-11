Emil Krafth hävdas vara på väg bort från Newcastle och FC Köpenhamn har pekats ut.

Men enligt FotbollDirekts källor kommer inte FCK att lyckas med denna toppvärvning. Uppgifterna bekräftas av hans representant Patrick Mörk.

– FCK är en grym klubb men hans lön är alldeles för hög för alla skandinaviska klubbar, säger han till FD.

Foto: Bildbyrån

I slutet av förra månaden kopplades Newcastles Emil Krafth i hop med FC Köpenhamn och igår förnyades uppgifterna i utländsk media.

Men en flytt till till den danska storklubben ser inte aktuell ut.

Dels uppges det, enligt FotbollDirekts uppgifter, bygga på att den 31-årige svensken har en veckolön på 55 000 pund som motsvarar hela 680 000 kronor. Krafth uppges inte vilja förlora den nivån i förtid och hans plan ska vara vara att stanna kontraktet ut till nästa sommar.

Lägg där till att manager Eddie Howe uppges vilja hålla hårt i sin svensk med tanke på klubbens skadesituation på högersidan.

”Det är inte aktuellt”

När FotbollDirekt når Emil Krafths representant Patrick Mörk så väljer han att bekräfta uppgifterna.

– Det är inte aktuellt. FCK är en grym klubb men hans lön är alldeles för hög för vilken klubb som helst i Skandinavien, säger han till FD.

– Men sedan handlar det också om att Newcastle inte vill släppa honom.

Emil Krafth har spelat i Newcastle sedan 2019 och står noterad för 106 matcher med klubben.