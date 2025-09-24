Kristoffer Olsson, 30, är missnöjd med sin sista tid i danska FC Midtjylland.

Den tidigare landslagsmannen bryter tystnaden i podcasten ”Fotboll är Fotboll”.

– De har sagt att det var ett gemensamt beslut. Så var det inte, säger han.

Video Här tränar Kristoffer Olsson inför Superligans återstart

Det var i mars som den tidigare landslagsspelaren Kristoffer Olsson bröt kontraktet med den danska toppklubben FC Midtjylland efter att ha drabbats av blodproppar i hjärnan i februari 2024. Enligt Midtjylland var det ett ömsesidigt beslut, men det tycker inte den 30-åriga mittfältaren.

I en intervju i podcasten ”Fotboll är Fotboll” berättar Olsson att beslutet om att bryta kontraktet var helt och hållet hans eget.

– De har sagt att det var ett gemensamt beslut. Så var det inte. Det var jag som sa det. Jag ville inte vara där om jag skulle vara en side man och inte ens få träna med A-laget, säger han.

”Fick inte vara med”

Olsson var på väg tillbaka efter den långa sjukdomsfrånvaron och hade börjat träna fotboll igen. Han menar dock att han blev utfryst från A-lagsverksamheten.

– Jag fick inte vara med på någonting. Vi hade träningsmatcher i januari och jag fick inte spela en minut. Och då fick spelare från U19 vara med, träna och spela matcher. De (Midtjylland, reds. anm.) gav det inte en chans, säger han och fortsätter:

– Att det ska vara utåt att ”vi gjorde det här tillsammans” (bröt kontraktet, reds. anm.), det gjorde vi inte.

Kristoffer Olsson firar titeln med Midtjylland. Foto: Bildbyrån

Kontraktet, som sträckte sig till december 2026, bröts och Kristoffer Olsson full ekonomisk ersättning för återstoden av avtalet.

Kritiken mot tränaren

Olsson berättar om mötet där Midtjylland förklarade att mittfältaren inte längre skulle vara en del av A-lagsverksamheten.

– Jag hade ett möte, och då kan man säga att de behandlade mig som ett litet barn. De ville ha mötet med min pappa. Jag och farsan kom in, och då satt tränaren i hörnet… Sportchefen och assisterande sportchefen var där, och man märkte direkt… Då började tränaren: ”Vi tänkte inte att du skulle ha kommit så här långt. Du kommer tyvärr inte kunna träna med A-laget”. Sedan ställer han sig upp och går. Då hade han sagt sitt.

– Han var konflikträdd, fortsätter han.

Samtidigt berättar 30-åringen att han är tacksam för sin tid i den danska klubben och beskriver fansen, som tillägnar minut nummer åtta i hans ära, som ”wow”.

– Jag kommer alltid vara för evigt tacksam, säger Olsson i ”Fotboll är Fotboll”.