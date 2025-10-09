La Liga-toppen om kritiserade USA-matchen: ”Historiskt”

La Liga-matchen mellan Barcelona och Villareal kommer att spelas i Miami.

Något som har mött kritik från flera håll – men ligapresidenten Javier Tebas är optimistisk.

– Med den här matchen tar vi ett historiskt steg, säger Tebas enligt AS.

Foto: Bildbyrån

Barcelona har under en lång tid lobbat för att spela en ligamatch utanför Spaniens gränser. Något som har mötts av kritik, bland annat från rivalen real Madrid. Nyligen stod det klart att Barça fått sin vilja igenom och matchen mellan den katalanska jätten och Villareal kommer att spelas i Miami, USA den 20 december. Även Uefa har visat sitt missnöje.

”Ligamatcher bör spelas på hemmaplan”, sa Uefa-presidenten Alexander Cheferin i ett uttalande.

Beslutet är något som Ligapresidenten Javier Tebas jublar över.

– Med den här matchen tar vi ett historiskt steg som lyfter LaLiga och spansk fotboll till en ny nivå. Vi förstår och respekterar de farhågor som detta beslut kan skapa, men det är viktigt att sätta det i sitt sammanhang. Det här är bara en match av de 380 som säsongen består av, säger han enligt AS.

Toppen menar även att detta bidrar till att klubbarnas supportrar, utanför Spanien, har tillgång till matchen och vill att ligan ska nå en global ”fanbase”.

– LaLiga representerar miljontals fans runt om i världen, inklusive många som följer sina lag passionerat och förtjänar möjligheten att uppleva dem live minst en gång. Den här matchen syftar till att föra vår fotboll närmare denna globala fanbase utan att undergräva engagemanget för dem som njuter av den på Spaniens arenor varje matchdag.

Ytterligare en match som kommer att spelas utomlands är Serie A-mötet mellan Milan och Como, som spelas i Perth, Australien.