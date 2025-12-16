Landslagsmittbacken skadad på obestämd tid

Nathalie Björn har dragit på sig en skada på en träning med Chelsea.

Nu blir landslagsmittbacken borta på obestämd tid.

”Hon kommer nu att inleda sin rehabilitering med stöd av klubbens medicinska team”, skriver Londonklubben på sin hemsida.

Foto: Alamy

Det var under en träning med Chelsea som Nathalie Björn, 28, drog på sig en skada, vilket ”The Blues” meddelar på sin hemsida.

Däremot framgår det inte hur länge den svenske mittbacken väntas bli borta från spel.

I pressmeddelandet på sin hemsida skriver Londonklubben följande:

”Chelsea kan bekräfta att Nathalie Björn kommer att vara borta en tid på grund av en hamstringskada”, skriver de och fortsätter:

”Den 28-åriga spelaren hade återvänt till Cobham efter landslagsuppdrag med Sverige, innan hon tyvärr ådrog sig skadan under träning”.

Nu väntar en tids rehabilitering för landslagsspelaren.

”Hon kommer nu att inleda sin rehabilitering med stöd av klubbens medicinska team”.

Nathalie Björn har spelat för Chelsea sedan början av 2024 och står noterad för 34 matcher med klubben. Tidigare under tisdagen utsågs hon till årets bästa back i den svenska fotbollen.







