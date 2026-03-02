Larsson efter fiaskot: ”Borde se sig själva i spegeln”

FC Köpenhamn rasade samman.

Storklubben kommer att spela i nedflyttningsserien i den danska ligan.

– Jag skäms, och det gör vi alla, säger Jordan Larsson till Bold.dk.

Foto: Alamy

FC Köpenhamn föll mot Randers i den danska ligan och har för första gången missat en topp sex-placering. Nu väntar spel i nedflyttningsserien för huvudstadsklubben.

FCK:s Jordan Larsson satte ord på det historiska fiaskot.

– Jag skäms, och det gör vi alla. Det är synd, säger han till Bold.dk och fortsätter:

– Vi har alla ett ansvar, och det är därför jag tycker att alla borde se sig själva i spegeln och fråga sig varför vi hamnade i den här situationen.

FCK landade på en sjunde plats och har 21 poäng upp till serieledaren Århus.



