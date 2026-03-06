Leidhammar siktar på uppflyttning: ”En stolthet att vara med på resan”

Wilma Leidhammar, 22, bytte Norrköping för England i januari.

Nu har hennes Birmingham chans på uppflyttning.

– Vårt mål är att gå upp till WSL såklart, säger 22-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Alamy

Wilma Leidhammar lämnade IFK Norrköping och damallsvenskan i januari i en övergång som blev en rekordaffär. Ny klubbadress blev Womens Super Leauge 2 och Birmingham City.

Trots att 22-åringen bara flyttade för några månader sedan så känner hon sig redan som hemma.

– Vi tycker att jag har kommit in jättebra. Det är en jättefin trupp jag kommit in till. Det är en ganska ung ledarstab som är väldigt nära med spelartruppen och de är duktiga på att också lära sig oss, de vill nå framgångar precis som vi. De är beredda på att lyssna in gruppen och de är väldigt duktiga för sin unga ålder tycker jag. Så det känns jättebra, säger Leidhammar till FotbollDirekt.

22-åringens första tid i klubben har blivit en succé med tre mål på fyra matcher.

– Det är jätteskönt såklart. Det är ju det man vill som offensiv spelare i ett nytt lag. Man vill visa vad man kan och vill hjälpa till poängmässigt. Så det är jätteskönt att det har kommit så fort.

Leidhammar firar ett mål med sina lagkamrater. Foto: Alamy

Just nu ligger ni tvåa i ligan, vad har ni för mål med säsongen?

– Vårt mål är att gå upp till Womens Super Leauge såklart. Just nu så ligger vi tvåa, en match mindre spelar den trean. Så vinner vi den har vi fyra poäng upp. Men ja, det är klart att det är det stora målet.

– Sen fick vi City nu i FA-cupen, så att där var väl målet att ta sig så långt som möjligt. Vi har gjort mycket bra matcher i FA-cupen och fortsätta göra den bra på hemmaplan. En otrolig utmaning för oss som vi bara kan se fördelar i. Så att förhoppningsvis ska det bli ett bra slut på säsongen snart.

Hur skulle det kännas att kunna ta klivet upp i WSL som sägs vara en av världens bästa ligor?

– Någonstans en stolthet att få vara med på resan upp såklart också med laget. Så att det hade varit jättejätteroligt. Såklart en dröm för mig personligt och för klubben har jag förstått nu, avslutar Leidhammar.

Wilma Leidhammar är lagkamrat med den före detta Hammarby-spelaren Asato Miyagawa.