Lewandowski nära milstolpe – kan bli sjunde genom tiderna

Robert Lewandowski är en av tidernas främsta målskyttar.

Endast sex andra spelare har gjort fler mål genom historien.

Nu är polacken nära nästa magiska gräns.

Robert Lewandowski sitter på ett utgående kontrakt med Barcelona. Enligt uppgifter vill den katalanska klubben förlägna men något nytt avtal finns än så länge inte på bordet.

Det har ryktats om klubbar som Chelsea och Juventus för polacken, som endast har startat knappt häften av klubbens matcher i La Liga den här säsongen.

Ikväll ställs Lewandowskis Barca mot Celta Vigo hemma på Camp Nou. Då kan anfallaren ta ytterligare ett steg mot en imponerande milstolpe.

Den 37-åriga polacken har i dagsläget gjort 695 mål i karriären för både klubb och landslag. Det återstår därmed fem mål för att Lewandowski ska passera strecket på 700 mål.

Om (eller när) det sker kommer polacken bli den blott sjunde spelaren genom historien som uppnått den bedriften.

Barca-anfallaren är i dagsläget sjua på listan över de bästa målgörarna genom tiderna, samt den tredje bästa bland ännu aktiva spelare. Det visar statistik från IFFHS (International Federation of Football History & Statistics).

Lewandowski behöver göra 28 fler mål för att gå om den tjeck-österrikiska anfallaren Josef Bican (722 mål) på sjätteplatsen. Om han gör ytterligare två går han även om den ungerska legendaren Ferenc Puscás, som är noterad för 725 mål i karriären.

Högst upp listan återfinns Cristiano Ronaldo med otroliga 969 mål. Bakom honom finns allt jämnt Lionel Messi med 905 mål.

Den främsta svenska målskytten är föga förvånande Zlatan Ibrahimovic, med 561 mål för klubb och landslag. Det räcker till en 15:e plats på listan.

Hela listan – tidernas tio bästa målgörare