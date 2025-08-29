Lewandowski tillbaka i landslaget – efter bojkotten i somras

I somras valde Robert Lewandowski att bojkotta det polska landslaget.

Nu är stjärnanfallaren tillbaka i landslagstruppen.

Foto: Bildbyrån

Det var stora rubriker om Robert Lewandowski och det polska landslaget i juni.

Storstjärnan valde då att bojkotta det polska landslaget, detta så länge Michał Probierz var förbundskapten.

Kort efter storbråket så avgick Probierz och nu när det varit dags för att ta ut första polska landslagstruppen för Jan Urban så finns Lewandowski med i truppen igen.

För Polen och Lewandowski väntar två VM-kvalmatcher under stundande samling, man ställs mot Nederländerna på bortaplan och Finland på hemmaplan.