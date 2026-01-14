Matchhjälten: Det blir min sista final

Sadio Mané sköt Senegal till final i AFCON.

Nu öppnar hjälten för att lägga av.

– Personligen kommer jag att vara väldigt glad att få spela en sista final i Afrikanska mästerskapen, säger han enligt Foot Africa.

Foto: Alamy

Senegal är i final i Afrikanska mästerskapen efter semifinalsegern mot Egypten tidigare under onsdagskvällen. Det blir landets tredje final på fyra AFCON-mästerskap och en chans att ta Senegals andra guldmedalj i turneringen någonsin.

Stor semifinalhjälte blev Sadio Mané, 33. Den tidigare Liverpool– och Bayern München-stjärnan sänkte Egypten med ett drömmål sent i matchen och skickade Senegal vidare till final.

– Jag är anfallare, så när jag gör mål för mitt lag är jag glad för laget och för folket. Jag hade också lite tur, det måste jag erkänna—bollen kom från ingenstans. Jag slog den instinktivt på en gång, och den gick in, säger han efter matchen enligt den afrikanska sajten Foot Africa.

Foto: Bildbyrån

Öppnar för att sluta

Finalen mot antingen Nigeria eller Marocko blir Manés tredje i turneringen (2021 och 2019). Han satte den avgörande straffen i finalen 2021, där motståndet var just Egypten.

– En final, vi vet hur man spelar en. Som man ofta säger, en final är till för att vinnas. Personligen kommer jag att vara väldigt glad att få spela en sista final i Afrikanska mästerskapen, säger han enligt Foot Africa.

Finalen spelas på söndag den 18 januari.