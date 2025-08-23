I den 64:e minuten byttes Mattias Svanberg in för Wolfsburg.

Två minuter senare gjorde svensken 2–1-målet och tog sitt lag till seger i Bundesliga-premiären.

Bundesliga-säsongen är i gång. Under lördagen ställdes Wolfsburg mot Heidenheim på bortaplan.

Wolfsburg tog ledningen med 1–0 genom Andreas Skov Olsen i den 20:e minuten. Knappa tio minuter senare kvitterade hemmalaget.

Mattias Svanberg som började matchen på bänken, byttes in i den 64:e minuten. Svensken presenterade sig direkt när han bara två minuter senare slog in ledningsmålet. En drömstart på säsongen för den förre MFF-stjärnan.

I den 87:e minuten kunde Wolfsburg stänga matchen på straff.

