Mattias Svanberg målskytt mot RB Leipzig

Det blev ingen flytt till Turkiet för Mattias Svanberg.

Istället bidrog han till att Wolfsburg fick med sig en poäng i Leipzig.

Foto: Bildbyrån

Mattias Svanberg ryktades bort från Wolfsburg under transferfönstret. Galatasaray ska ha varit intresserade av svensken, men backat efter protester från fansen.

27-åringen blev allt jämnt kvar i Wolfsburg, där han haft svårt att slå sig in i startelvan under tränaren Daniel Bauers ledning.

Nu kan svensken gett sin tränare anledning att tänka om. När Wolfsburg gästade RB Leipzig under söndagen byttes Svanberg in och tryckte in 2–1 till bortalaget.

Ledningen höll däremot inte i sig och Leipzig kunde kvittera tio minuter senare.

Målet var Svanbergs andra i Bundesliga den här säsongen. Wolfsburg ligger för närvarande på en femtonde plats i ligan, en poäng över kvalsträcket.