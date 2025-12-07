Messi om MLS-titeln: ”Ett ögonblick jag har väntat på”

Inter Miami har vunnit sin första MLS-titel någonsin.

Det menar fixstjärnan Lionel Messi betyder mycket för honom själv.

– Det är väldigt vackert för oss alla, säger argentinaren enligt Goal.

Foto: Alamy

Under lördagskvällen, svensk tid, avgjordes Major League Soccer i USA

I finalen på Chase Stadium i Fort Lauderdale, Florida, ställdes Lionel Messis Inter Miami mot Thomas Müllers Vancouver Whitecaps. Detta var även Jordi Alba och Sergio Busquets sista matcher i karriären.

Efter 90 minuter fotboll plus tilläggstid hade Miami-laget vunnit matchen med 3-1 efter två assist av Lionel Messi och således lyft sin första MLS-titel sedan grundandet av klubben 2020.

Det menar 38-årige Messi är en stor bedrift:



– För tre år sedan bestämde jag mig för att komma till MLS – och idag är vi MLS-mästare, säger han enligt Goal och fortsätter:

– Vi har kommit till semifinalen av Champions Cup. Förra året åkte vi ut tidigt i ligan och blev eliminerade i första rundan. Det här året var MLS-titeln ett av våra huvudmål. Laget har lagt ner ett gigantiskt jobb och det har varit ett långt år med många matcher, men vi var beredda att utföra uppgiften hela säsongen.

Lionel Messi avslutar:

– Det här är ögonblicket jag och laget har väntat på. Det är väldigt vackert för oss alla. De förtjänade det.