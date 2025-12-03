Mikael Ishak gjorde sitt 18:e mål för säsongen

Mikael Ishak är fortsatt glödhet.

Under onsdagen slog han till för Lech Poznan i cupsegern mot Piast Gliwice.

Det var svenskens 18 mål på 28 matcher denna säsong.

Foto: Bildbyrån

Under inledningen av årets säsong hade Mikael Ishak, 32, gjort 17 mål på 27 tävlingsmatcher och beskrev sig själv vara i sitt livs bästa form när FotbollDirekt pratade med honom förra veckan.

✔️ LÅNGINTERVJU: Mikael Ishak – Lech Poznans fanbärare från Södertälje

Idag ställdes hans Lech Poznan borta mot Piast Gliwice i den polska cupen. Då skulle han göra sitt 18:e för säsongen.

Detta då han gjorde matchens första mål i den 44:e minuten innan han spelade fram den tidigare HBK-anfallaren Yannick Agnero till matchens andra mål.

Det blev även matchens slutresultat vilket innebär att ”Lech” är vidare till kvartsfinal i cupen.

