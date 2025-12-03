Mikael Ishak gjorde sitt 18:e mål för säsongen
Mikael Ishak är fortsatt glödhet.
Under onsdagen slog han till för Lech Poznan i cupsegern mot Piast Gliwice.
Det var svenskens 18 mål på 28 matcher denna säsong.
Under inledningen av årets säsong hade Mikael Ishak, 32, gjort 17 mål på 27 tävlingsmatcher och beskrev sig själv vara i sitt livs bästa form när FotbollDirekt pratade med honom förra veckan.
Idag ställdes hans Lech Poznan borta mot Piast Gliwice i den polska cupen. Då skulle han göra sitt 18:e för säsongen.
Detta då han gjorde matchens första mål i den 44:e minuten innan han spelade fram den tidigare HBK-anfallaren Yannick Agnero till matchens andra mål.
Det blev även matchens slutresultat vilket innebär att ”Lech” är vidare till kvartsfinal i cupen.
