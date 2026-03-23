Mosqueras besked – Colombia kan nu glömma honom

Sedan flytten till Arsenal har förhoppningar från Colombia trappats upp om att Cristhian Mosquera ska välja bort födelselandet Spanien för den sydamerikanska nationens A-landslag.

Men mittbacken har nu gjort sitt val efter den eviga följetången.

– Han vill spela för Spanien, säger förbundskapten Luis de la Fuente enligt AS.

Alicante-sonen slog igenom i Valencia och efter ett lyckat U19-EM i somras fick Cristhian Mosquera igenom en häftig flytt till Arsenal som stormar mot Premier League-guldet.

Mittbacken, som av Mikael Arteta även använts som ytterback hos engelska ligaledarna, hade dock fram tills nu nobbats av Spaniens förbundskapten Luis de la Fuente.

Det i sin tur har lett till spekulationer och förhoppningar i Colombia, där 21-åringen har sina rötter ifrån, att han ska välja den sydamerikanska nationens A-landslag i stället.

Men nu har Mosquera gjort sitt val. Han har till sist tagits ut av de la Fuente som bekräftar försvararens landslagsbesked.

– Han vill spela för Spanien, säger förbundskaptenen vars Spanien drabbar samman med Serbien och Egypten i träningsmatcher inför VM i slutet av mars.