Mosqueras besked – Colombia kan nu glömma honom
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sedan flytten till Arsenal har förhoppningar från Colombia trappats upp om att Cristhian Mosquera ska välja bort födelselandet Spanien för den sydamerikanska nationens A-landslag.
Men mittbacken har nu gjort sitt val efter den eviga följetången.
– Han vill spela för Spanien, säger förbundskapten Luis de la Fuente enligt AS.
Alicante-sonen slog igenom i Valencia och efter ett lyckat U19-EM i somras fick Cristhian Mosquera igenom en häftig flytt till Arsenal som stormar mot Premier League-guldet.
Mittbacken, som av Mikael Arteta även använts som ytterback hos engelska ligaledarna, hade dock fram tills nu nobbats av Spaniens förbundskapten Luis de la Fuente.
Det i sin tur har lett till spekulationer och förhoppningar i Colombia, där 21-åringen har sina rötter ifrån, att han ska välja den sydamerikanska nationens A-landslag i stället.
Men nu har Mosquera gjort sitt val. Han har till sist tagits ut av de la Fuente som bekräftar försvararens landslagsbesked.
– Han vill spela för Spanien, säger förbundskaptenen vars Spanien drabbar samman med Serbien och Egypten i träningsmatcher inför VM i slutet av mars.
Den här artikeln handlar om: