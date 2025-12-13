”Mourinho älskar Samuel Dahl”

Samuel Dahl gör succé i Benfica.

Men Roma ångrar inte att de släppte svensken.

– De hade andra idéer för den positionen, säger transferjournalisten Gianluca Di Marzio i en exklusiv intervju med FotbollDirekt.

Foto: Alamy

Från Örebro SK i superettan, via allsvenskan med Djurgården, till den italienska giganten Roma på bara ett år. Den 22-åriga Samuel Dahl fick en raketutväxling på karriären och efter succétiden i Dif testade han för första gången vingarna utomlands när han lämnade för den italienska huvudstadsklubben under sommaren 2024.

Väl i Roma uteblev succén, och efter bara ett halvår lånades Dahl ut till Benfica i Portugal. Där fortsatte framgångarna och numera är vänsterbacken en permanent Benfica-spelare under den tidigare stortränaren José Mourinho.

Under inledningen av säsongen 2025/26 har Dahl redan hunnit med att noteras för totalt 30 matcher för det portugisiska storlaget, och i slutet av november blev han målskytt för första gången i Champions League när han dunkade dit ett drömmål mot Ajax.

I en exklusiv intervju med FotbollDirekt berättar transferjournalisten och Sky Sports-reportern Gianluca Di Marzio om Romas inställning till Samuel Dahl efter att de släppte vänsterbacken på permanent basis.

– Jag tror inte att Samuel Dahl kommer att återvända till AS Roma. De hade andra idéer för den positionen och tränaren ville ha en annan typ av spelare, säger Di Marzio och tillägger:

Dahl och Mourinho. Foto: Alamy

– Benfica kommer att ha honom permanent, eftersom Mourinho verkligen älskar honom. Han kommer att stanna i Benfica.

Orden om Zlatan Ibrahimovic

Om Samuel Dahl har lämnat Italien bakom sig för gott återstår att se, men en annan svensk som skapar stora rubriker i landet fortsätter att vara Zlatan Ibrahimovic. Den 44-åriga landslagsikonen agerar sedan några år tillbaka som sportslig rådgivare till Milan – och svenskens arbete i ”I Rossoneri” har väckt starka känslor.

Tidigare i våras demonstrerade Milan-fans mot Ibrahimovic och resten av klubbens ledning.

”Det är dags att ni avgår, vi tänker inte tillåta er förstöra den här klubben en gång till”, skrev supportrarna i ett öppet brev.

Ett halvår senare toppar klubben Serie A på samma poäng som Napoli.

– Zlatan har en stark koppling till Cardinale (Gerry Cardinale, majoritetsägare i Milan) och han har ingen specifik och officiell roll i Milan, så han kan inte egentlig bli avskedad. Vi får se de kommande månaderna om han kommer att fortsätta eller inte, säger Di Marzio till FotbollDirekt.