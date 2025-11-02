Nanasi målskytt igen – när Strasbourg föll stort

Sebastian Nanasi har gjort mål i två raka matcher.

Dagens fullträff var dock bara en parentes – då hans Strasbourg föll med 4-1 mot Rennes.

– Vi var dåliga, vi var inte bra alls, säger svensken enligt Foot Mercato.

Foto: Bildbyrån

Det var under veckans omgång av Ligue 1 som Sebastian Nanasi bröt en fem månader lång måltorka för sitt Strasbourg. Detta då han slog till i 3-0-segern mot Auxerre.

Idag ställdes den forne MFF-spelarens lag mot Rennes på bortaplan i ligan – och skulle åka på en rejäl smäll.

Siffrorna skrevs till 4-1 för hemmalaget i en match där Nanasi blev inbytt i den 52:a minuten. Strasbourgs mål stod svensken själv för när han kom fri mot Rennes-keepern och rullade in bollen med en tåpaj via stolpen.

– Vi var dåliga, vi var inte bra alls. Det är inte acceptabelt. Vi måste analysera vad vi har gjort och jobba för att göra mycket bättre ifrån oss. Det är verkligen inte tillräckligt, det vi gjorde i dag, säger Nanasi enligt Foot Mercato.

På de tre senaste matcherna har Nanasi gjort två mål och en assist. På torsdag ställs Strasbourg mot Häcken borta i Conference League.