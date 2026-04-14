Näsström bytte superettan mot Champions League

Hampus Näsström, 31, lämnade Landskrona Bois i fjol för Klaksvik på Färöarna.

Till sommaren ska svensken kvala till Champions League.

– Jag har alltid velat testa att spela utanför Sverige, säger 31-åringen till FotbollDirekt.

Hampus Näsström spenderade fjolåret i Landskrona Bois i superettan. Den defensive mittfältaren lämnade efter säsongen och förblev klubblös i lite mer än två månader.

31-åringen skrev senare på för den färöiska giganten Klaksvik på ett kontrakt över säsongen. Näsström har inte spenderat jättelång tid på den nordiska ögruppen. En sak han däremot har lagt märke till är att vädret har svikit.

– Det pendlar lite från dag till dag men det blåser en del, det gör det. Sedan har det varit mycket regn och mycket blåst. Inte många soltimmar. Man får bara gilla läget när man är här, säger Hampus Näsström till FotbollDirekt.



