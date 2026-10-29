Neymar avstängd – täckte munnen under ordbråk

Neymar har stängts av i två matcher.

Brassen fick rött kort för att ha täckt munnen under ett ordbråk med en motståndare.

– Det som Nestor gjorde mot mig i dag är väldigt allvarligt, säger han.

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Sedan i somras är det förbjudet för spelare att täcka munnen när de pratar under en match. Regeln infördes för att bland annat förhindra rasistiska påhopp, men den har varit omdiskuterad. Under VM fick till exempel Paraguays Miguel Almirón rött kort för att ha brutit mot den.

Nu har även Neymar åkt fast. När Santos mötte Bahia hamnade han i ett ordbråk med motståndaren Rodrigo Nestor och täckte då munnen. Nestor sprang direkt till domaren, och Neymar blev utvisad.

– Jag tycker att det som Nestor gjorde mot mig i dag är väldigt allvarligt. Jag kommer åtminstone att somna med gott samvete. Det kommer inte du att göra, med din oärlighet, sa Neymar efter matchen.

Nu har förbundet stängt av 34-åringen i två matcher. Santos kan överklaga beslutet, men Neymar missar garanterat kvällens match mot Palmeiras.