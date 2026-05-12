Nobbar José Mourinho: ”Vill inte ha honom i Real Madrid”

José Mourinho har ryktats vara nära en återkomst till Real Madrid.

Det vill inte Real-legendaren Iker Casillas se.

– Jag tror att andra tränare skulle vara bättre lämpade för att träna i klubben i mitt liv, skriver den tidigare målvakten på X.

Flera källor har under den senaste tiden uppgett att Real Madrid är nära att skriva ett kontrakt med sin tidigare tränare José Mourinho. Portugisen själv ska vara villig att återvända till den spanska huvudstaden.

En som inte är lika sugen på en Mourinho-återkomst till ”Los Blancos” är Iker Casillas, som hade portugisen som tränare under hans senaste sejour i klubben mellan 2010 och 2013.

”Jag har inget problem med Mourinho. Han verkar vara en stor professionell. Jag vill inte ha honom i Real Madrid. Jag tror att andra tränare skulle vara bättre lämpade för att träna i klubben i mitt liv. Personlig åsikt. Inget mer”, skriver den tidigare målvakten på X.

Målvakten, som även var lagkapten, hade en väldokumenterat dålig relation med Mourinho under dennas tid i klubben. Mot slutet av portugisens tid i klubben petades Casillas helt i förmån för Diego Lopez.

Jose Mourinho är i dagläget tränare för Benfica.