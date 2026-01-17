Bestulen på flera miljoner – veckor efter flytten till Milano

Niclas Füllkrug har nyligen lämnat West Ham för spel i AC Milan.

Däremot har starten i den nya klubben inte varit optimal.

Enligt la Repubblica har tysken blivit besluten på föremål värda upp till en halv miljon euro.

Foto: Alamy

Det var i början av januari som det stod klart att Niclas Füllkrug, 32, lånades ut från West Ham för spel i AC Milan med en köpoption inkluderad i avtalet.

Däremot har inte starten utanför planen gått som planerat för tysken.

Enligt uppgifter från italienska la Repubblica har det skett ett inbrott i Füllkrugs hotellrum under onsdagen och föremål med ett värde upp till en halv miljon euro, drygt fem miljoner kronor, har blivit bestulna.

Uppgifterna gör även gällande att de italienska myndigheterna ska vara involverade och utreda möjliga förövare tillsammans med spelaren.

Niclas Füllkrug ska ha kommit tillbaka till hotellrummet efter en träning när han noterade att det hade gjorts ett inbrott i hans rum.