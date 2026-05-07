Nytt slagsmål i Real Madrid – inlagd på sjukhus

Stämningen i Real Madrids omklädningsrum är inte på topp för tillfället.

Enligt spanska Marca har Federico Valverde tvingats besöka sjukhuset.

Detta efter slagsmål med Aurélien Tchouaméni.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid skakas av interna motsättningar inför söndagens klassikermöte med Barcelona. Under gårdagen hamnade Antonio Rüdiger och Alvaro Carreras i trångmål med varandra.

Nu har även en konflikt mellan lagkaptenen Federico Valverde och Aurélien Tchouaméni dragit igång. Enligt spanska Marca ska spelarna ha hamnat i ett slagsmål som enligt källor inifrån klubben går att beskriva som ”mycket allvarligt”.

Det slutade med att Valverde behövde föras till sjukhus för vård. Efter den fysiska konfrontationen ska ett krismöte ha hållits i omklädningsrummet, där hela truppen närvarade.

Real Madrid ligger elva poäng bakom serieledande Barcelona i La Liga-tabellen och mycket ska därmed till för att mästartiteln ska bärgas till den spanska huvudstaden.

Lagets tränare Alvaro Arbeloa, som tog över efter sparkade Xabi Alonso, i januari har också kritiserats hårt.