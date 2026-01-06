Officiellt: Martin O’Neill tillbaka i Celtic

Celtic vänder sig återigen till ett välbekant namn.

Martin O’Neill gör ännu en comeback och tar över laget för resten av säsongen efter en turbulent period i klubben.



Efter en svag resultatperiod har Celtic åter valt att luta sig mot rutin och erfarenhet. Klubben bekräftar att Martin O’Neill, 73, återvänder som huvudtränare och leder laget säsongen ut.

O’Neill var senast inne i klubben så sent som i höstas, då han hastigt kallades in efter att Brendan Rodgers lämnat sitt uppdrag. Under den korta perioden imponerade Celtic resultatmässigt med sju segrar på åtta matcher, innan Wilfried Nancy utsågs till ordinarie manager.

Satsningen på Nancy blev dock kortlivad. Efter endast åtta matcher, varav sex slutade med förlust, meddelade Celtic tidigare under måndagen att samarbetet avbryts.

Nu återvänder alltså O’Neill för andra gången på kort tid. Enligt klubbens officiella besked kommer han att leda laget fram till säsongens slut, med Shaun Maloney och Mark Fotheringham som assisterande tränare.

– Jag är både glad och hedrad över att få förtroendet igen. Det ska bli inspirerande att återvända till arbetet med spelarna, säger O’Neill i ett uttalande på Celtics hemsida.