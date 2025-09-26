Östers rekordförsäljning sågas: ”Smärtsamt”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Youssoupha Sanyang har bytt Östers IF mot spel i Slavia Prag.
Efter sin startdebut för klubben låter dock omdömet långt från positivt.
”Senegalesen har mycket kvar att jobba på för att nå A-laget”, skriver tidningen Blesk.
Det var under sommaren som Öster sålde Youssoupha Sanyang, 20, till tjeckiska Slavia Prag.
Detta för en övergångssumma som uppgavs landa på runt 30-35 miljoner, vilket gjorde Sanyang till en rekordförsäljning för den allsvenska nykomlingen.
Starten i Tjeckien har dock inte gått helt enligt plan för gambiern. Efter de nio första liga-omgångarna har yttern inte spelat en enda minut. I cupmatchen mot Sokol Brozany fick han dock spela från start, men utan att imponera över huvud taget.
”Det var smärtsamt. Senegalesen har mycket kvar att jobba på för att nå A-laget”, skriver tidningen Blesk som gav Sanyang betyget 3/10.
Även Slavia Prags assisterande tränare, Pavel Rehak, menar att 20-åringens debut inte var bra.
– Det var ingen bra insats av honom, men förhoppningsvis ger det uppmuntran till hårt arbete de närmaste träningarna, säger han.
Den här artikeln handlar om: