Otamendis bror postade rasistiskt inlägg om Vini Jr

Vinícius Júnior anklagade Benficas Gianluca Prestianni för rasism i Real Madrids segermatch i Lissabon förra veckan.

Nicolás Otamendis bror har i sin tur postat ett rasistiskt inlägg om brassestjärnan – som nu tagits bort.

Foto: Bildbyrån

Gianluca Prestianni har stängs av i väntan på beslut efter den rasism som Vinícius Júnior anklagat argentinaren för i 1-0-segern på portugisisk mark förra veckan.

Därmed fanns han inte med för Benfica i returen på Santiago Bernabéu i onsdags, en match Real Madrid vann med 2-1 efter ett sent avgörande från just Vinícius Júnior.

Men Real Madrids brassestjärna har fortsatt tvingats utstå rasism riktad mot sig.

Nu uppmärksammas det hur Benficas argentinska stjärnmittback Nicolás Otamendis bror Gabriel Otamendi postat att rasistiskt inlägg om Vinícius Júnior föreställande en apa.

Inlägget har nu tagits bort och kontot raderats.