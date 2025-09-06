Pochettinos chock: ”Vet inte vad som hände”

Daniel Levy har lämnat Tottenham efter 25 år.

Något som förvånat den förre Spurs-tränaren Mauricio Pochettino.

– Jag är lite chockad, eftersom han var min tidigare president, säger han till Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen meddelade Tottenham Hotspur att klubb-toppen Daniel Levy lämnar sin post. Engelsmannen var aktiv i Tottenham i nästan 25 år.

Mauricio Pochettino var tränare för Spurs från 2014 till 2019. Där tog han klubben till en Champions League-final för första gången. Under den tiden hade Pochettiono Levy som president. När beskedet kom att han avgår blev argentinaren minst sagt ställd.

– Jag är lite chockad, eftersom han var min tidigare president. Jag vet inte vad som hände där. Självklart skickade jag ett sms till honom, och jag skickade ett sms till olika personer som stod honom väldigt nära, och fortfarande inget svar, säger han till Sky Sports på en presskonferens.

Samtidigt har Pochettino bara gott att säga om den förre toppen.

– Jag har inte mer information och det enda jag vill säga är att jag önskar honom allt gott i livet, med familjen och tiden. Och ja, jag var i chock precis som många andra som verkligen känner honom

