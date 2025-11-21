Pogba kan göra sin första match på över två år

Han har inte spelat en tävlingsmatch sedan september 2023.

Nu har Paul Pogba chans att göra det.

Detta då han har tagits ut i AS Monacos matchtrupp.

Foto: Alamy

Under morgondagen spelar AS Monaco borta mot Rennes i Ligue 1. Då kan den före detta franska landslagsmannen Paul Pogba, 32, göra sin första tävlingsmatch på över två år. Nu har han nämligen tagits ut i Monacos matchtrupp.

Detta då han, efter matchen mellan Juventus och Empoli i september 2023, åkte på en 18 månader lång avstängning för dopingbrott.

Det var under sommaren som Pogba skrev på för Monaco, men hittills har det alltså inte blivit några matcher – delvis till följd av en skada.

Nu kan det alltså bli ändring på det under lördagen. Matchen mellan Rennes och Monaco har avspark klockan 19.00.

Paul Pogbas kontrakt med Monaco sträcker sig till sommaren 2027.

