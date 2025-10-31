Uppgifter: Pogba skadad igen – comebacken dröjer

Paul Pogba väntades vara tillbaka på fotbollsplanen efter två år.

Nu har Monaco-spelaren ådragit sig en ny skada och väntas missa matchen mot Paris FC.

Det rapporterar transfergurun Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Paul Pogba har inte spelat en fotbollsmatch sedan 2023. Fransmannen åkte dit för doping och har varit avstängd i två år.

I somras blev Pogba klar för Ligue 1-klubben Monaco och inför lördagens match mot Paris FC väntades han göra en efterlängtad comeback.

Nu rapporterar sily-journalisten Fabrizio Romano att fransmannen skadade sig på träningen inför lördagens drabbning. Han väntas därmed missa matchen mot Paris FC.

Skadan ska dock inte vara allvarlig och han uppges vara redo för spel nästa vecka.

Pogbas kontrakt med Monaco sträcker sig till sommaren 2027.