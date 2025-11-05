PSG bekräftar flera tunga skadesmällar
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Paris Saint Germain har åkt på flera tunga skadesmällar.
Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé och Nuno Mendes väntas alla bli borta en tid.
Paris Saint Germian åkte på en tung förlust hemma mot Bayern München i Champions League i går kväll.
Nu meddelar klubben även att flera viktiga spelare åkt på skador.
Achraf Hakimi, som blev utbytt efter en tackling från Luis Diaz (som renderade i utvisning för colombianen) har åkt på en svårare stukning och väntas vara borta i flera veckor.
Även Ousmane Dembélé som bröt gårdagens match väntas vara borta i flera veckor, detta på grund av en skada i vänster vad.
Portugisen Nuno Mendes fullföljde matchen, men väntas trots det bli borta de närmaste veckorna, detta på grund av ett stukat knä.
Den här artikeln handlar om: