PSG bekräftar flera tunga skadesmällar

Paris Saint Germain har åkt på flera tunga skadesmällar.

Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé och Nuno Mendes väntas alla bli borta en tid.

Foto: Bildbyrån

Paris Saint Germian åkte på en tung förlust hemma mot Bayern München i Champions League i går kväll.

Nu meddelar klubben även att flera viktiga spelare åkt på skador.

Achraf Hakimi, som blev utbytt efter en tackling från Luis Diaz (som renderade i utvisning för colombianen) har åkt på en svårare stukning och väntas vara borta i flera veckor.

Även Ousmane Dembélé som bröt gårdagens match väntas vara borta i flera veckor, detta på grund av en skada i vänster vad.

Portugisen Nuno Mendes fullföljde matchen, men väntas trots det bli borta de närmaste veckorna, detta på grund av ett stukat knä.