PSG-utspelet: Han måste vinna Ballon d’Or

Ousmane Dembélé är favorit att vinna Ballon d’Or 2025.

Med all rätta, tycker PSG:s sportchef Luis Campos.

– Om Dembélé inte vinner beror det på att väljarna inte är kvalificerade, säger han i fransk radio.

Foto: Alamy

I kväll ska fotbollens finaste pris delas ut. Under måndagen koras vinnaren i Ballon d’Or, priset som världens bästa fotbollsspelare på dam- och herrsidan.

Inför kvällens gala, som äger rum på operahuset Théâtre du Châtelet i Paris, är det Paris Saint-Germains superstjärna Ousmane Dembélé som är storfavorit att vinna det prestigefyllda priset. 28-åringen gjorde totalt 35 mål och 16 assist på 53 matcher förra säsongen när PSG säkrade både den franska ligan och cupen, samt Champions League.

Dembélé är, enligt bettingmarknaden, den självklara favoriten, framför superstjärnor som Barcelonas Lamine Yamal, Real Madrid-spelarna Kylian Mbappé och Vinicius Junior, och Liverpools Mohamed Salah. Han skulle därmed bli den sjätte franska vinnaren genom tiderna, efter Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane och Karim Benzema.

Enligt PSG:s sportchef Luis Campos är favoritskapet med all rätt.

Luis Campos i fransk radio. Foto: Alamy

– Om han hette Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo hade det inte funnits någon diskussion. Om Dembélé inte vinner beror det på att väljarna inte är kvalificerade”, sa han i ett franskt radioprogram förra veckan.

Svensk-duon Viktor Gyökeres och Johanna Rytting Kaneryd är nominerade till priset och kan utses till världens bästa spelare senare i kväll.